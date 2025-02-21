PFDK’dan Fenerbahçe’ye kısmi tribün kapatma cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye çirkin ve kötü tezahürattan ötürü kısmi tribün kapatma cezası verdi.

PFDK'nın aldığı karar şöyle;

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 16.02.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C-D-E-F, KUZEY TRİBÜN B-E-C-D-K, MARATON ÜST TRİBÜN E-F-G-H, MARATON ALT TRİBÜN F-G-H, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."