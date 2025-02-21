Yürütmeyı durdurun

SÜPERLig'de şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçta F.Bahçe'yi konuk edecek olan G.Saray, bu karşılaşmaya yabancı hakem atanmasının ardından sert bir açıklama yapmıştı. "Kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız" ifadeleri kullanılan açıklamanın ardındanVincic atamasının gerçekleşmesi ile birlikte Aslan, Tahkim Kurulu'na yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı.