Tahkim Kurulu aslan’ı reddetti

G.SARAY, derbiye yabancı hakem atanması üzerine Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. Dün bu itiraza ret yanıtı geldi. TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray'ın, Merkez Hakem Kurulu'na yabancı hakem atanması hususunda yetki verilmesi ve yabancı hakem atanması kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine oybirliğiyle...Merkez Hakem Kurulu'nun, G.Saray- F.Bahçe müsabakasına yabancı hakem atanmasına dair işlemin iptal talebine dair ise; TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın "Kurulun Yargı Yetkisi" başlıklı 2. maddesi ile Tahkim Kurulu'nun Yargı Yetkisinin belirlendiği, talimat düzenlemesi ile itiraz edilebilecek kararların sınırlı sayıda belirlendiği, itiraza konu kararın ise Kurulun Yargı Yetkisi dâhilinde olmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine oyçokluğuyla karar verilmiştir."