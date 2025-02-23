Fenerbahçe’de son durum

KADIKÖY kayak pisti!

Sarılacivertli ekibin antrenmanlarını gerçekleştirdiği Can Bartu Tesisleri, İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışına teslim oldu. Bu durumun ardından futbolcular ve teknik ekip derbi çalışmaları için Ülker Stadyumu'na gitmeye karar verdi. Ancak Kadıköy'de de durum pek farklı değildi. Stattan paylaşım yapan Jose Mourinho, "Antrenman alanı kayak yapmak için mükemmel olduğunda, antrenman seansına bir çözüm bulmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Rangers'a büyük şok!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Rangers, İskoçya Ligi'nde sahasında St.Mirren'i konuk etti. Misafir takım mücadeleyi 2-0 kazandı. St.Mirren'in gollerini 51. dakikada Mandron ve 70'te Olusanya kaydetti. Ligde 9 maç sonra yenilen Philippe Clement yönetimindeki Rangers, 56 puanda kaldı ve lider Celtic'in 13 puan gerisine düştü. Sarılacivertliler, İskoç temsilcisi ile ilk karşılaşmasını 6 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak. Rövanş ise 13 Mart'ta Glasgow'da olacak.