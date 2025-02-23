Golcülerin derbisi

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray- Fenerbahçe maçında gözler yine golcülerin üzerinde olacak. Her iki takımın en büyük silahı, formlarıyla takımlarının skor yükünü sırtlayan Victor Osimhen ve Youssef En-Nesyri derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk'un ileri uçtaki en etkili ismi durumundaki Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçın 20'sinde tabelaya etki etti.

Toplamda 128 şutta kaleyi 57 kez tutturan Aslan'ın yıldızı, ağları tam 20 kez havalandırarak yüzde 35'lik başarı oranı sağladı. 96 dakikada bir tabelayı değiştirdi.

RAKİPLERİNİ ÜST ÜSTE '7' BİTİRDİ

Fenerbahçe'de performansıyla Mourinho'nun yüzünü kara çıkarmayan En-Nesyri, sarı-lacivertli formayı giydiği 36 müsabakanın 24'ünde fayda sağladı. Bu performansını 18 farklı takıma karşı gerçekleştirirken sahaya çıktığı son 7 maçta da gol sevinci yaşadı. Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda 105 şutun 51'ini isabet ettiren Faslı santrfor, 24 gole imzasını attı ve yüzde 47'lik değeriyle neredeyse kaleyi bulduğu her iki şuttan biri golle sonuçlandı. Gol atma sıklığında ağları 88 dakika bir sarsan En- Nesyri, Mourinho'nun hücumdaki kozu olacak.