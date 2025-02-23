Süper Lig’de dün

Sevinen yok hasrete devam

SÜPER Lig'de galibiyete hasret olan Sivasspor ile Konyaspor yenişemedi: 1-1. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelenin kilidini 8. dakikada sahneye çıkan Emrah Başsan açtı ve Yiğido'yu öne geçirdi: 1-0. Sivasspor'un sevinci çok uzun sürmedi. 13'te Yusuf Erdoğan maça eşitliği getirdi: 1-1. İlk devre bu skorla biterken ikinci yarıda tarafların karşılıklı atakları vardı. 80. dakikada Sivas'ta Radakovic, kırmızıyla oyundan atıldı. Rakibin hücumunu eliyle kesince sarardı. Sonrasında yapılan VAR incelemesinde sarı iptal edilerek bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kartın rengi kırmızıya döndü. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı. Sivasspor'un galibiyet hasreti 4'e, 10 maçta sadece bir kez sevinen Konya'nın ise 3'e yükselmiş oldu.



Antalyaspor fişi ilk yarıda çekti

EMRE Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi. Soner, 10. dakikada Akdeniz temsilcisini öne geçirirken devrenin bitimine az süre kala 42'de Samudio farkı ikiye çıkardı: 2-0. İstanbul ekibi 83. dakikada Gökhan ile ağları buldu ancak gol, VAR incelemesi sonucunda Costa'nın faulü gerekçesiyle iptal oldu. Paşa, tek golünü 90+5'te penaltıdan Hajradinovic ile kaydetti. Antalya'da sarı kart gören Kaluzinski F.Bahçe; Kasımpaşa'nın forveti Da Costa da G.Saray maçında cezalı duruma düştü.