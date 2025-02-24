Ateş gibi maç!

- Galatasaray geçen sezon evindekaybettiği Fenerbahçederbisi öncesi yaptığıhatayı tekrarlamadı.dev maça hazırlanmayabaşladı.Muslera derbidüşünülerek AZAlkmaar rövanşında riskeedilmedi.Morata veJakobs'tan yoksunGalatasaray'da Yunusderbiye yetişti. Haftasonu takıma dönenBuruk, rizedeplasmanındaoyunu çeviren takımıFenerbahçe'ye hazırladı.Dörtlüsavunmayadönen Galatasaray'dagörev yapacak.- Yorgun Mertens yerine Lemina tercih edilecek. Lemina hamlesiyleİleri uçtaki Osimhen'i, Sallai ve Barış Alper tamamlayacak.Derbide takımı yalnız bırakmak istemeyenOkan Buruk, oyuncularınıtakımı strese sokmamak için kampa almadı.- Yönetim cephesinden de Fenerbahçe galibiyetine özel rekor prim sözü verildi.Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaSarılacivertliler ile oynadığı 5 karşılaşmanın üçünü kazanırken 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 9 gol atan Buruk'un takımı, 2 kez kalesini kapatamadı.- Sakatlıkları sürenGalatasaray derbisindeformagiyemeyecek.- İyileşendurumuna teknikheyet karar verecek.Djiku'nun forma giymesidurumunda Yusuf, kulübeyeçekilecek.- Livakovic'in yokluğundaİrfan CanEğribayat performansıile güven verirken- Mourinho, özellikleligin ikinci yarısındavazgeçmediği- Forvet arkasındaTadic'in görev almasıbeklenirken- En-Nesyri, derbiöncesi son idmandaneşeli tavırları ile dikkatçekerkengol sözü verdi.- Jose Mourinho, derbiplanını şekillendirirkenLemina'lı orta sahakurgusuna çalışıyor...Deneyimli hoca, daha agresifbir orta sahayı karşılarındabulacaklarını düşünürkenGalatasaray'ın 4'lüdefans ile sahaya çıkacağınıtahmin ediyor ve buna yönelikçalışıyor.Deneyimli çalıştırıcıOğuz Aydın'ın da destekvermesi için zaman zamanmerkezleşmesini isteyecek.- Jose Mourinho, agresifbir savunma planıoluşturdu.- Skriniar,olabildiğinceVictor Osimhen'eyakın oynayacak, hava toplarınıbırakmayacak.Fenerbahçe yönetimi, galibiyetgelirse oyuncularına 5 milyonEuro'ya yakın primdağıtacak.Süper Lig'dePortekizliçalıştırıcı, Aralık 2011-Mart 2012arasında Real Madrid ile 11maçlık lig galibiyeti serisi yakalarkensonrasında 8 zafere ulaşamadı.Mourinho bugün gülerseserisini egale edecek.Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı. Jorge Jesus'u iki kez 3-0, Jose Mourinho'yu da 3-1 mağlup eden Buruk, Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos'a karşı ise 1-0'lık galibiyet aldı.İki rakip arasında tarihteki 402. randevu zamanı… F.Bahçe 149 defa sahadan galip ayrılırken Aslan ise 129 maçta güldü. 123 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta 3-1 ile kazanan G.Saray oldu. Bugün alınan sonuca göre ikili averajın da kimde olacağı netleşecek.Son iki sezonu şampiyon kapatan G.Saray'ın son 10 maçtaki üstünlüğü ise dikkat çekiyor. Biri hükmen olmak üzere 5 maçı Cimbom alırken 3 galibiyet ise F.Bahçe hanesine yazıldı.Sarı-lacıvertlilerin Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ezeli rakiplerine karşı yüzü gülmedi. G.Saray'a sahasında 3-1 yenilen F.Bahçe, Beşiktaş deplasmanından ise 1-0'lık yenilgi ile döndü. Portekizli hoca bugün kazanıp hem puan farkını azaltmanın hem de ilk galibiyetini almanın peşinde.Süper Lig'de bu sezon maçların ikinci yarılarında en çok Fenerbahçe gol atıyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmaların ikinci bölümlerinde toplam 35 kez rakip fileleri sarstı. Ayrıca Sarı Kanarya, Rams Park deplasmanlarında attığı 13 golün 10'unu da yine mücadelelerin ikinci yarılarında kaydetti.Ligde geride kalan 135 sınavda F.Bahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 53'e 38'lik galibiyet üstünlüğüne sahip.