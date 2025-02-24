Ateş gibi maç!

10 MADDEDE FLORYA / MEHMET ÖZCAN
1
- Galatasaray geçen sezon evinde
kaybettiği Fenerbahçe
derbisi öncesi yaptığı
hatayı tekrarlamadı. İzin yapmadan ekstra çalışmalarla
dev maça hazırlanmaya
başladı.
2-
Muslera derbi
düşünülerek AZ
Alkmaar rövanşında riske
edilmedi. Avrupa'ya vedaya üzülen sarı-kırmızılıların tek tesellisi derbi öncesi sakat vermemek oldu.
3-
Morata ve
Jakobs'tan yoksun
Galatasaray'da Yunus
derbiye yetişti. Hafta
sonu takıma dönen Yunus, oynamak istediğini hocası Okan Buruk'a söyledi.
4-
Buruk, rize
deplasmanında
oyunu çeviren takımı
Fenerbahçe'ye hazırladı.
5 -
Dörtlü
savunmaya
dönen Galatasaray'da stoperde Sanchez- Abdülkerim ikilisi, beklerde Frankowski ve Eren Elmalı
görev yapacak.
6
- Yorgun Mertens yerine Lemina tercih edilecek. Lemina hamlesiyle Torreira ve Sara hücumda sorumluluk alacak.
7-
İleri uçtaki Osimhen'i, Sallai ve Barış Alper tamamlayacak. Mertens, Ahmed Kutucu ve Yunus kulübedeki hamle oyuncuları olacak.
8-
Derbide takımı yalnız bırakmak istemeyen İcardi, İstanbul'a geldi ve Florya'yı ziyaret ederek arkadaşlarına moral verdi.
9-
Okan Buruk, oyuncularını sakin kalmaları ve kart konusunda uyardı,
takımı strese sokmamak için kampa almadı.
10
- Yönetim cephesinden de Fenerbahçe galibiyetine özel rekor prim sözü verildi.
FENERBAHÇE'YE ÜSTÜNLÜĞÜ VAR!
Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 6. kez F.Bahçe derbisine çıkacak.
Sarılacivertliler ile oynadığı 5 karşılaşmanın üçünü kazanırken 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 9 gol atan Buruk'un takımı, 2 kez kalesini kapatamadı.
10 MADDEDE SAMANDIRA / SAMET YÜKSEL
1
- Sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos,
Galatasaray derbisinde
forma
giyemeyecek.
2
- İyileşen Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun
durumuna teknik
heyet karar verecek.
Djiku'nun forma giymesi
durumunda Yusuf, kulübeye
çekilecek.
3
- Livakovic'in yokluğunda
İrfan Can
Eğribayat performansı
ile güven verirken Hırvat kaleci, artık oynayacak durumda. Ancak Mourinho, İrfan Can ile maça başlama kararı aldı.
4
- Mourinho, özellikle
ligin ikinci yarısında
vazgeçmediği 3-5-2 formasyonunu derbide de bozmayacak.
5
- Forvet arkasında
Tadic'in görev alması
beklenirken Talisca ise kulübede olacak.
6
- En-Nesyri, derbi
öncesi son idmanda
neşeli tavırları ile dikkat
çekerken takım arkadaşlarına
gol sözü verdi.
7
- Jose Mourinho, derbi
planını şekillendirirken
Lemina'lı orta saha
kurgusuna çalışıyor...
Deneyimli hoca, daha agresif
bir orta sahayı karşılarında
bulacaklarını düşünürken
Galatasaray'ın 4'lü
defans ile sahaya çıkacağını
tahmin ediyor ve buna yönelik
çalışıyor. Galatasaray'ın 4-3-3 sistemini analiz eden Portekizli teknik adam, Torreira, Lemina, Sara üçlüsüne karşılık Fred, Szymanski, Tadic ile yetinmeyecek.
Deneyimli çalıştırıcı
Oğuz Aydın'ın da destek
vermesi için zaman zaman
merkezleşmesini isteyecek.
8
- Jose Mourinho, agresif
bir savunma planı
oluşturdu.
9
- Skriniar,
olabildiğince
Victor Osimhen'e
yakın oynayacak, hava toplarını
bırakmayacak.
10-
Fenerbahçe yönetimi, galibiyet
gelirse oyuncularına 5 milyon
Euro'ya yakın prim
dağıtacak.
KENDİ REKORUNU KIRMANIN PEŞİNDE
Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Jose Mourinho, 13 sezon sonra kendi başarısını tekrarlamak istiyor.
Portekizli
çalıştırıcı, Aralık 2011-Mart 2012
arasında Real Madrid ile 11
maçlık lig galibiyeti serisi yakalarken
sonrasında 8 zafere ulaşamadı.
Mourinho bugün gülerse
serisini egale edecek.
PORTEKİZLİLERE KARŞI 3'TE 3
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu süre boyunca derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı. Jorge Jesus'u iki kez 3-0, Jose Mourinho'yu da 3-1 mağlup eden Buruk, Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos'a karşı ise 1-0'lık galibiyet aldı.
402. RANDEVU
İki rakip arasında tarihteki 402. randevu zamanı… F.Bahçe 149 defa sahadan galip ayrılırken Aslan ise 129 maçta güldü. 123 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta 3-1 ile kazanan G.Saray oldu. Bugün alınan sonuca göre ikili averajın da kimde olacağı netleşecek.
10 MAÇTA ASLAN FARKI
Son iki sezonu şampiyon kapatan G.Saray'ın son 10 maçtaki üstünlüğü ise dikkat çekiyor. Biri hükmen olmak üzere 5 maçı Cimbom alırken 3 galibiyet ise F.Bahçe hanesine yazıldı.
BÜYÜK MAÇLARDA KAZANAMADI
Sarı-lacıvertlilerin Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ezeli rakiplerine karşı yüzü gülmedi. G.Saray'a sahasında 3-1 yenilen F.Bahçe, Beşiktaş deplasmanından ise 1-0'lık yenilgi ile döndü. Portekizli hoca bugün kazanıp hem puan farkını azaltmanın hem de ilk galibiyetini almanın peşinde.
2. YARIDA COŞUYOR
Süper Lig'de bu sezon maçların ikinci yarılarında en çok Fenerbahçe gol atıyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmaların ikinci bölümlerinde toplam 35 kez rakip fileleri sarstı. Ayrıca Sarı Kanarya, Rams Park deplasmanlarında attığı 13 golün 10'unu da yine mücadelelerin ikinci yarılarında kaydetti.
SÜPER LİG'DE KANARYA
Ligde geride kalan 135 sınavda F.Bahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 53'e 38'lik galibiyet üstünlüğüne sahip.