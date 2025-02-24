Galatasaray, TFF’yi dava edecek!

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki çatırdamalar sürüyor. Geçtiğimiz süreçte 46 pozisyo

Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunda VAR'a gidilmese de ses kayıtlarının paylaşılması sonrasında sarı-kırmızılılar, 46 pozisyonun ses kayıtlarının açıklanması için çağrı yapmıştı.

''KAMUOYUNA DİNLETİN''

Geçtiğimiz günlerde TFF'ye giden G.Saraylı yöneticiler, İkinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile buluştu. Burada TFF cephesinden gelen "3-4 pozisyonun ses kayıtlarını dinletelim" teklifini reddeden sarı-kırmızılı idareciler, "Bize değil kamuoyuna dinletin" yanıtını verdi.

FEDERASYONA DAVA HAZIRLIĞI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları konusunda savcılıktan gelecek kararı bekliyor. Ayrıca TFF Etik Kurulu'ndan ceza çıkması halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak.

Hacıosmanoğlu, "Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Söylediklerinin %10'unu belgelesin, o gün görevi bırakacağım. İspatlayamazsa Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde" demişti.