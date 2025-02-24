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Giriş Tarihi: 24.2.2025 19:46

Jose Mourinho: "Dengeli bir takımla sahadayız"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho: Dengeli bir takımla sahadayız

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesi açıklamalar yaptı.

"DENGELİ BİR TAKIMLA SAHADAYIZ"

Jose Mourinho yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı: "Herkes önemli, takımın bütünselliği önemli. İyi savunma yapmalı, goller atmalısınız. Bu bir denge işi. Biz bu dengeli bir takımla sahadayız. Her pozisyonda harika opsiyonlarımız olan kulübemiz var.

Her maç aynı durum geçerli. Rakibinize saygı duymazsanız, kendi oyununuz anlamında iyi hazırlanmış oluruz. Maç içinde kimliğinizi kaybederseniz potansiyelinizi sahaya yansıtamazsınız. Oyun yapımıza bakarsanız, bu son dönemde aldığımız iyi sonuçları getiren oyun kimliğimizi sahaya yansıtıyoruz."

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Jose Mourinho: "Dengeli bir takımla sahadayız"
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