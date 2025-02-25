Kayserispor evinde güçlü!

Süper Lig 25. haftasını galibiyetle noktalayan Kayserispor, bu sezon sahasında 12 lig maçına çıktı. Sarı kırmızılılar bu müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu. Kayserispor, iç sahada 13 puan hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor; son 3 iç saha maçında yenilmezken, bunlardan 2 iç saha maçını da kazanarak bu sezon bir ilki gerçekleştirdi.

Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, Konyaspor'u 3-2 yenerken son olarak oynadığı Göztepe maçını da 1-0 kazandı.

