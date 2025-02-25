Osimhen-Skriniar 5. kez rakip oldu

Galatasaraylı Osimhen ile kariyerine
maske ile devam etmesine neden olan Skriniar
Türkiye'de ilk kez karşı karşıya geldi. 2021 yılında
Napoli ile İnter arasında oynanan maç sırasında
o dönem İnter'de forma
giyen Skriniar ile kafa kafaya
çarpışan Osimhen, yüzündün
ciddi şekilde yaralanmıştı. Yaklaşık 3.5 saat ameliyatta kalan Nijeryalı futbolcunun yüzüne 6 plaka, çenesine ise 18 vida yerleştirilmişti
ve sonrasında da kariyerine
maske ile devam
etmek zorunda kalmıştı.
İkili kariyerlerindeki 5.
buluşmayı dün yaşadı.