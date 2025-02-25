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Giriş Tarihi: 25.2.2025

Osimhen-Skriniar 5. kez rakip oldu

Osimhen-Skriniar 5. kez rakip oldu
Galatasaraylı Osimhen ile kariyerine maske ile devam etmesine neden olan Skriniar Türkiye'de ilk kez karşı karşıya geldi. 2021 yılında Napoli ile İnter arasında oynanan maç sırasında o dönem İnter'de forma giyen Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, yüzündün ciddi şekilde yaralanmıştı. Yaklaşık 3.5 saat ameliyatta kalan Nijeryalı futbolcunun yüzüne 6 plaka, çenesine ise 18 vida yerleştirilmişti ve sonrasında da kariyerine maske ile devam etmek zorunda kalmıştı. İkili kariyerlerindeki 5. buluşmayı dün yaşadı.
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Osimhen-Skriniar 5. kez rakip oldu
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