Osimhen-Skriniar 5. kez rakip oldu

Galatasaraylı Osimhen ile kariyerinemaske ile devam etmesine neden olan SkriniarTürkiye'de ilk kez karşı karşıya geldi. 2021 yılındaNapoli ile İnter arasında oynanan maç sırasındao dönem İnter'de formagiyen Skriniar ile kafa kafayaçarpışan Osimhen, yüzündünciddi şekilde yaralanmıştı.ve sonrasında da kariyerinemaske ile devametmek zorunda kalmıştı.İkili kariyerlerindeki 5.buluşmayı dün yaşadı.