SABAH Spor, derbi için alınan önlemleri adım adım takip etti: Böylesi görülmedi!

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için eşi benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dev maç için dört ayrı güvenlik toplantısı yaptı. Müsabaka için 33 bin polis görevlendirildi. Önlemler günler öncesinden adım adım takip edilmeye başlandı. Emniyet şube müdürleri de Rams Park'ta hazır bulundu. İki takımın ve taraftarlarının kullandıkları güzergâhlar, yaşanabilecek olaylar önceden hesap edilerek sıkı denetime tabi tutuldu.

METROLARDAKİ RİSK ÖNLENDİ

Metrolar başta olmak üzere ulaşım noktalarında polisler yerlerini aldı. 39 ilçenin emniyet müdürlüklerine bağlı olarak polisler mesaiye yazıldı. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri koordineli bir şekilde görev yaptı.





MEŞALE ATILDI, OYUN DURDU

İKİ bin 400 Fenerbahçe taraftarı stada Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından getirildi ve Rams Park'taki yerini aldı. Stada gelen futbolseverler, dört aşamalı aramadan geçirildi ve şiddete taviz verilmedi. Taraftarların üzerlerindeki atkılar ve stada sokulan pankartlardaki yazılara kadar her şey kontrol edildi. Ancak mücadelenin 52. dakikasında Fenerbahçe taraftarları, yaktıkları meşalelerin bir kısmını G.Saray tribünlerine attı. Hakem oyunu durdururken, 2 dakika sonra yeniden başlattı.

DÜDÜK ÇALDI SAHAYA ONLARCA POLİS GİRDİ

Maçın ardından güvenlik görevlileri orta çizginin üzerinde durarak sahayı ikiye böldü. Polislerin, F.Bahçeli futbolcular tribünlere giderken etraflarında oluşturduğu koridor, alınan önlemlerin en net kanıtıydı.



SELAMİ YILDIZ TAKİPTEYDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, dev karşılaşma için alınan güvenlik önlemlerini yerinde takip etmek ve yönetmek için dün stadyumdaydı. Müsabaka öncesi sahaya inerek incelemelerde bulunan Yıldız, ayrıca polisin izleme odasından kamera görüntülerini de seyretti. Yıldız, soyunma odası koridorlarına da detaylı şekilde baktı. Görevlilerle de iletişim halindeydi.



71 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI!

Müsabakayı tribünde takımlarını destekleyecek şekilde izleyenlerin yanı sıra, kurallara uymayan da birçok isim vardı. Rams Park Stadyumu'nda 10 bin 30 polis görev yaparken, giriş yapan 52 bin 152 taraftardan bazıları, içeri yabancı madde sokmak istedi. Güvenlik güçleri 8 şahsa meşale yakmak, 5 kişiye tribüne meşale sokması, 5 taraftara sahaya torpil atmak, 53 kişiye "6222 sayılı kanuna muhalefet" suçundan olmak üzere toplamda 71 isme adli işlem yaptı. Derbi günü sorunsuz şekilde tamamlandı.