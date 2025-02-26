‘UEFA karışamaz yetkili olan TFF’

SABAH Spor, derbide yaşanan olaylar ve dün akşam disipline sevk edilen Jose Mourinho ve Okan Buruk'la ilgili, spor hukukçusu Anıl Dinçer'in bilgisine başvurdu. İşte Dinçer'in sözleri: "Öncelikle Galatasaray, bu konudan dolayı UEFA'ya gidemez. UEFA Disiplin Talimatı kapsamında olabilmesi için UEFA müsabakalarında bir maç olmalıdır. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde oynanmalı ki UEFA bu konuya dahil olsun. Ayrıca UEFA ve FIFA, uluslararası uyuşmazlığa bakar. Burada yetkili olan TFF. Mourinho'nun 'Maymun gibi zıpladılar' ifadesine gelirsek… Bunlar Avrupa'da çok hassas konular. Evet yakışıksız bir ifade. Ama bence bu ifade ırkçılık niyetiyle söylenmiş bir söz değil. Farklı noktalara çekilebilecek bir durum. Mourinho, 36. maddeden 1 ila 3 maç ceza alabilir. Ya da 15 ile 30 gün hak mahrumiyeti… En alt sınırdan aldığı takdirde 36. maddeden 1, 41'den de 2 müsabaka men cezası alabilir. Okan Buruk'a ise 1 ile 3 karşılaşma ceza çıkabilir. Veya 30 ila 60 gün hak mahrumiyeti ilaveten 1.5 milyon TL'ye kadar para cezası var."