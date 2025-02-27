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Giriş Tarihi: 27.2.2025 07:17

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...

Beşiktaş Kulübü'nün Denetim Kurulu raporu yayınlandı, SABAH Spor gerçeklere ulaştı. Yayınlanan 127 sayfalık raporda oyuncu ücretlerinden stadyum harcamalarına kadar pek çok bilgi yer aldı. İşte detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...

Beşiktaş Kulübü'nün 30 Kasım 2024 tarihli Denetim Kurulu raporu yayınlandı. Çok tartışılan son 1 yılını araştıran rapor, oldukça çarpıcı noktalar barındırıyor.

SABAH Spor, 127 sayfalık Denetim Kurulu'nun hazırladığı rapordan öne çıkan başlıkları derledi:

Uyarılarımız görmezden gelinerek 4 milyar TL faaliyet zararı ve 2 milyar TL bütçe dönem zararı bütçelenmiştir. Oyuncu ücretleri ödenemeyecek seviyede nakit açığı oluşturmuştur. Geçen sezon 3-3.5 milyon Euro olan aylık ücret bütçesi, bu sezon 7.5 milyon Euro seviyesinde.

Amatör branşlarda yıllık zarar 3-4 milyon Euro seviyesinde iken yine kontrolsüz bir şekilde 15-16 milyon Euro zarar edecek şekilde yükümlülüklerin altına girilmiştir.

2024'te gerçekleştirilen çatı membran değişimi, stadyum aydınlatması projesi, çim saha yenileme gibi büyük ölçekli harcama gerektiren işlerin ihalesiz bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.

Çatı membran değişimi için bir firmadan 951 bin Euro, diğerinden ise 1 milyon 195 bin Euro teklif alınmıştır. En yüksek teklifi veren firma ile sözleşme imzalanmıştır. Kriter ve nedenleri kapsayan bir rapor kurulumuza sunulmamıştır.

Borcun 14.9 milyar TL'ye ulaştığı, 1 yıl içerisinde 6 milyar 252 milyon TL daha borcun yukarı çıktığı açıklandı. Siyah-beyazlıların borcu, yüzde 72 artmış oldu.

Üstelik rakam, bu yılın 30 Kasım sonrasını kapsamıyor. 1 yıl içinde yapılması gereken ödeme yaklaşık 7 milyar TL. Başkan Serdal Adalı ve ekibi kaynak oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...
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