Son dakika haberi: Beşiktaş’ta acı tablo ortaya çıktı! İşte Denetim Kurulu raporunda yer alanlar...

Beşiktaş Kulübü'nün 30 Kasım 2024 tarihli Denetim Kurulu raporu yayınlandı. Çok tartışılan son 1 yılını araştıran rapor, oldukça çarpıcı noktalar barındırıyor.
SABAH Spor, 127 sayfalık Denetim Kurulu'nun hazırladığı rapordan öne çıkan başlıkları derledi:
Uyarılarımız görmezden gelinerek 4 milyar TL faaliyet zararı ve 2 milyar TL bütçe dönem zararı bütçelenmiştir. Oyuncu ücretleri ödenemeyecek seviyede nakit açığı oluşturmuştur. Geçen sezon 3-3.5 milyon Euro olan aylık ücret bütçesi, bu sezon 7.5 milyon Euro seviyesinde.
2024'te gerçekleştirilen çatı membran değişimi, stadyum aydınlatması projesi, çim saha yenileme gibi büyük ölçekli harcama gerektiren işlerin ihalesiz bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.
Çatı membran değişimi için bir firmadan 951 bin Euro, diğerinden ise 1 milyon 195 bin Euro teklif alınmıştır. En yüksek teklifi veren firma ile sözleşme imzalanmıştır. Kriter ve nedenleri kapsayan bir rapor kurulumuza sunulmamıştır.
Borcun 14.9 milyar TL'ye ulaştığı, 1 yıl içerisinde 6 milyar 252 milyon TL daha borcun yukarı çıktığı açıklandı. Siyah-beyazlıların borcu, yüzde 72 artmış oldu.