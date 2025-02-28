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Giriş Tarihi: 28.2.2025 08:50

Solskjaer'den flaş Immobile kararı!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu atan Beşiktaş, yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte adeta küllerinden doğdu. Ancak takımdaki forvetlerin gol yollarındaki problemleri devam ediyor. Norveçli hoca, Immobile için kararını verdi...

Solskjaer’den flaş Immobile kararı!

Beşiktaş ile yeni macerasına iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hem saha sonuçlarını düzeltti hem de düşüşte olan birçok futbolcuyu ayağa kaldırdı. Savunmayı toparlayan, orta sahaları hareketlendiren tecrübeli hocanın henüz aradığı performansı bulamadığı tek bölge santrfor oldu.

SOLSKJAER IMMOBILE'Yİ KULÜBEYE ÇEKİYOR

Siyah-beyazlılarda, Ciro Immobile'nin formsuzluğu haftalardır sürerken 5 maçtır ligde gol atamıyor. Bu sezon 3 kez adale sakatlığı yaşayan İtalyan futbolcu, 10 maç kaçırdı. Fiziksel durumu tatmin etmeyen ve bitiriciliği de zayıflayan Immobile'nin, yerine ilk aday Semih Kılıçsoy…

KAYSERİ MAÇINDA SEMİH ÖNDE

Beşiktaş'ın genç santrforu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı 11'de sahaya çıktı ancak gol ya da asist katkısı verememişti. Immobile ve Semih arasında tercih yapacak olan deneyimli hoca, takımı yukarı çekecek santrfor performansı arayışında. Ancak şu ana dek herhangi birine ikna olmuş değil. Solskjaer'in yarın Kayserispor ile oynanacak lig müsabakasında kimle sahaya çıkacağı merak edilirken Semih'e bir kez daha 11'de şans tanıyabileceği aktarıldı.

'BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM'

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, Sky Sports'un Formula 1 programına konuk oldu. 35 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ta çok güzel tecrübeler ediniyorum, burada mutluyum. Şampiyonluk bu sezon artık zor ancak ligde söz sahibi olmak için çabalamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Solskjaer'den flaş Immobile kararı!
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