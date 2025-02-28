Solskjaer’den flaş Immobile kararı!

SOLSKJAER IMMOBILE'Yİ KULÜBEYE ÇEKİYOR

Siyah-beyazlılarda, Ciro Immobile'nin formsuzluğu haftalardır sürerken 5 maçtır ligde gol atamıyor. Bu sezon 3 kez adale sakatlığı yaşayan İtalyan futbolcu, 10 maç kaçırdı. Fiziksel durumu tatmin etmeyen ve bitiriciliği de zayıflayan Immobile'nin, yerine ilk aday Semih Kılıçsoy…

KAYSERİ MAÇINDA SEMİH ÖNDE

Beşiktaş'ın genç santrforu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı 11'de sahaya çıktı ancak gol ya da asist katkısı verememişti. Immobile ve Semih arasında tercih yapacak olan deneyimli hoca, takımı yukarı çekecek santrfor performansı arayışında. Ancak şu ana dek herhangi birine ikna olmuş değil. Solskjaer'in yarın Kayserispor ile oynanacak lig müsabakasında kimle sahaya çıkacağı merak edilirken Semih'e bir kez daha 11'de şans tanıyabileceği aktarıldı.