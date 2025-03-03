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Giriş Tarihi: 3.3.2025 13:21

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

AA
Trendyol 1. Lig’de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

SALI:

16.00 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman

20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı

5 MART ÇARŞAMBA:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: Alpaslan Şen

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor: Atilla Karaoğlan

6 MART PERŞEMBE:

13.30 Erzurumspor FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Sarper Barış Saka

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu

16.00 MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

20.30 Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

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Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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