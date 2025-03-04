Dominik Livakovic’e kötü haber! Soruşturma açıldı...

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic'e Hırvatistan'dan kötü haber geldi. Hırvat kaleci hakkında izin almadan yaptığı inşaat sebebiyle soruşturma açıldı.

Hırvat basınından Zadarnews'te yer alan habere göre Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde yer alan kültürel ve tarihi bir alanda izin almadan inşaat yaptırdığı iddia edilen Fenerbahçeli kaleci için Zadar Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TARİHİ ALAN ZARAR GÖRMÜŞ

Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de aktarıldı.

Haberde ayrıca alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulundurulmadığı belirtildi. Livakovic'in sahibi olduğu arazide, UNESCO'nun kültür mirası listesinde bulunan surların iç kısmına zarar vermesi nedeniyle suçlandığı ve UNESCO'dan açıklama beklendiği kaydedildi.