Gaziantep FK evinde Eyüpspor’u devirdi

SÜPER Lig'in 26. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.Tek golünü Tayfur Bingöl ile bulan Eyüpspor'da 90+9'daoyundan atıldı. Bu sonuçla Gaziantep FK, ligdeki çıkışını sürdürürken