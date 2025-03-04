Gaziantep FK evinde Eyüpspor’u devirdi

SÜPER Lig'in 26. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Kırmızı-siyahlılar, Emmanuel Boateng'in 2 golle yıldızlaştığı mücadelede üç puanı hanesine yazdırarak alt sıralardan uzaklaşma adına önemli bir adım attı. Ev sahibinin diğer sayısını da David Okereke kaydetti.
Tek golünü Tayfur Bingöl ile bulan Eyüpspor'da 90+9'da Caner Erkin kırmızı kart görerek
oyundan atıldı. Bu sonuçla Gaziantep FK, ligdeki çıkışını sürdürürken son 4 maçını kazanamayan Eyüpspor önemli bir kayıp daha yaşadı.