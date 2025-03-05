Süper Lig’de VAR raporu belli oldu! En çok Portekizli hakemler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulaması başladı.

Ligde 20 ila 26. haftalar arasında toplam 63 müsabaka oynandı. Bu karşılaşmalarda 33 farklı yabancı hakem VAR odasına girdi. Yabancı VAR uygulamasının yürürlükte olduğu 7 haftada en çok Portekizli hakemler görev aldı.

PORTEKİZLİLER 12 KEZ VAR'IN BAŞINA GEÇTİ

6 Portekizli hakem, 12 defa VAR'ın başına geçti. MHK; Helder Malheiro, David Rafael Oliveira da Silva, Claudio Pereira, Helder Carvalho, Bruno Esteves ve Fabio Melo'yu 2'şer kez Süper Lig maçlarına atadı.

Portekizlileri, 4 hakemi toplam 10 kez Riva'ya gelen Danimarka takip etti. İspanyol 5 hakem ise 9 defa VAR görevine çağrıldı.



Süper Lig'e yabancı VAR gönderen ülkeler ve sayıları şöyle:

Portekiz: 12

Danimarka: 10

İspanya: 9

Polonya: 7

Almanya: 5

Belçika: 5

Macaristan: 4

İtalya: 4

Avusturya: 4

Romanya: 2

Slovenya: 1

EN FAZLA KEHLET GÖREV ALDI

Danimarkalı Jakob Kehlet, bu sezon Süper Lig'de 4 maçla VAR'da en fazla bulunan yabancı hakem ünvanının sahibi oldu. Kehlet'i, 3 mücadeleyle Macar Tamas Bognar izliyor.



Süper Lig'de 20 - 27. haftalar arasında VAR'a giren yabancı hakemler şu şekilde:

Jakob Kehlet: 4

Tamas Bognar: 3

Jan Boterbeg: 2

Wesli De Cremer: 2

Sandi Putros: 2

Jakob Sundberg: 2

Jonas Hansen: 2

Adrian Cordero Vega: 2

Vctor Garcia Verdura: 2

Francisco Jose Hernandez Maeso: 2

Alejandro Quintero Gonzalez: 2

Helder Malheiro: 2

David Rafael Oliveira Da Silva: 2

Claudio Pereira: 2

Helder Carvalho: 2

Bruno Esteves: 2

Fabio Melo: 2

Pawel Raczkowski: 2

Pawel Pskit: 2

Daniel Stefanski: 2

Christian-Petru Ciochirca: 2

Fabio Maresca: 2

Daniele Paterna: 2

Johann Pfeifer: 2

Markus Schmidt: 2

Manuel Schüttengruber: 2

Harald Lechner: 2

Bert Put: 1

Mateo Busquets Ferrer: 1

Istvan Vad: 1

Tomasz Kwiatkowski: 1

Sören Storks: 1

Alen Borasak: 1