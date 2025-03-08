Büyük fırsat kaçtı

ÜLKE puanında kötü bir haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'a 3-1 yenilirken önümüzde yer alan Çekya'dan Viktoria Plzen de Lazio'ya 2-1 ile boyun eğdi. 9. sıradaki Çekler'in puan alamadığı bu haftada Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle 10. basamaktaki Türkiye için önemli bir fırsat kaçmış oldu. Türkiye'nin (43.500) ve Çekya'nın (43.900) ülke puanı sabit kaldı. Aradaki 400 puanlık fark, gelecek haftaki maçlarda değişebilir.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

8- Belçika 56.450

9- Çekya 43.900

10- Türkiye 43.500

11- Yunanistan 38.812