Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Büyük fırsat kaçtı
Giriş Tarihi: 8.3.2025

Büyük fırsat kaçtı

Çekler’in puan alamadığı haftada F.Bahçe’nin de kaybetmesiyle ülke puanını artırma şansını kullanamadık

ÜLKE puanında kötü bir haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'a 3-1 yenilirken önümüzde yer alan Çekya'dan Viktoria Plzen de Lazio'ya 2-1 ile boyun eğdi. 9. sıradaki Çekler'in puan alamadığı bu haftada Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle 10. basamaktaki Türkiye için önemli bir fırsat kaçmış oldu. Türkiye'nin (43.500) ve Çekya'nın (43.900) ülke puanı sabit kaldı. Aradaki 400 puanlık fark, gelecek haftaki maçlarda değişebilir.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

8- Belçika 56.450
9- Çekya 43.900
10- Türkiye 43.500
11- Yunanistan 38.812

ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük fırsat kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz