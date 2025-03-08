Çifte motivasyon!

Galatasaray'ı Mart sonu ve Nisan başında birbirinden zorlu iki derbi bekliyor. Sarıkırmızılı takım, milli ara dönüşünde Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak. Dolmabahçe'deki derbiden 3-4 gün sonra soluğu Kadıköy'de alacak Cimbom, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncuları, çifte şampiyonluğun kaderini çizecek çifte derbiyi sabırsızlıkla bekliyor. Aslan, ligde Alanyaspor ve Antalyaspor'u yenerek dev maçlar öncesi moral depolamaya çalışacak. Jakobs dışında eksiği bulunmayan Galatasaray'da Senegalli sol bek milli arada takıma dönecek. Jakobs'un katılmasıyla sarı-kırmızılılar derbilere tam kadro hazırlanacak.

ROLAND SALLAİ GERİYE FRANKOWSKI İLERİYE

ESAS mevkisi kanat bek olan Przemyslaw Frankowski, dörtlü savunmaya dönen Galatasaray'da sağ beke geçti. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçında etkisiz kalan Polonyalı oyuncu, taktik çalışmalarda sağ açıkta denenmeye başladı. Frankowski'yi hücumda kullanmayı düşünen teknik direktör Okan Buruk, Roland Sallai'yi sağ beke çekti.

ASLAN, BELEK'TEN ALANYA'YA GEÇİYOR

Perşembe öğlen Antalya'ya gelen Galatasaray, Belek'te kampa girmişti. Sarıkırmızılı takım, bugün öğleden sonra Alanya'nın yolunu tutacak. Taktik çalışmalara yoğunlaşan Okan Buruk, oyuncularını Alanyaspor karşılaşmasına motive etti.