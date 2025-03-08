Kulüpler oyunculara çalışıyor!

UEFA'dan dün ekonomik anlamda Türk futbolunun durumunu ortaya koyan çarpıcı bir açıklama geldi. Avrupa'da birçok kulübün sürdürülemez olan futbolcu maaşlarını kontrol altında tutmaya çalıştığını vurgulayan UEFA, Süper Lig'de kulüp gelirlerinin yüzde 88'inin, futbolcu maaşlarına gittiğini duyurdu. Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'nda; Avrupa'nın finansal açıdan ikinci beş büyük ligini oluşturan Türkiye, Belçika, Hollanda, Portekiz ve İskoçya liglerindeki kulüplerin verileri işlendi.

2023'te Türk takımlarının geliri 534 milyon Euro'yu bulurken, bunun yüzde 88'inin yani 405 milyon Euro'sunun futbolcu maaşlarına gittiği aktarıldı. Oyunculara Belçika'da 391 milyon Euro (gelirin yüzde 86'sı), Portekiz'de 319 milyon (yüzde 75), Hollanda'da 292 milyon (yüzde 71), İskoçya'da 121 milyon (yüzde 63) ücret verildiği ifade edildi. Futbolcu transferinde 2023'te Hollanda kulüplerinin 178, Portekiz ekiplerinin 143, Belçika takımlarının 78 ve İskoçya kulüplerinin 28 milyon Euro net kâr açıkladığı raporda, Türk takımlarının ise 10 milyon Euro zarar ettiği bilgisine yer verildi.