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Giriş Tarihi: 9.3.2025

Antalyaspor 90+8’de Gaich ile tango yaptı!

Antalyaspor 90+8’de Gaich ile tango yaptı!
Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor sahasında İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip, 58. dakikada Ali Sowe'un golüyle öne geçti. Akdeniz ekibinde 79'da oyuna giren Adolfo Gaich, 86. dakikada rakibin eline çarpan topta kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturarak maça beraberliği getirdi. Arjantinli forvet, karşılaşma bitti derken 90+8'de bir kez daha sahneye çıktı ve ceza sahası içerisindeki karambolde topa dokunarak takımını galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Antalyaspor 33 puana yükseldi. Karadeniz temsilcisi ise 33 puanda kaldı.
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Antalyaspor 90+8’de Gaich ile tango yaptı!
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