Antalyaspor 90+8’de Gaich ile tango yaptı!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor sahasında İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip, 58. dakikada Ali Sowe'un golüyle
öne geçti. Akdeniz ekibinde 79'da oyuna giren Adolfo Gaich
, 86. dakikada rakibin eline çarpan topta kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturarak maça beraberliği getirdi. Arjantinli forvet, karşılaşma bitti derken 90+8'de bir kez daha sahneye çıktı
ve ceza sahası içerisindeki karambolde topa dokunarak takımını galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Antalyaspor 33 puana yükseldi. Karadeniz temsilcisi ise 33 puanda kaldı.