Beşiktaş’ta iki futbolcuya tribün yolu gözüktü!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda Gabriel Paulista'nın sakatlık kâbusu sona erdi. Brezilyalı stoper, aylar sonra oynayabilecek duruma geldi.

İKİ İSİM TRİBÜNE GİDİYOR

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i de şimdi tatlı bir telaş aldı. Siyah-beyazlılarda 14 yabancı futbolcu da Gaziantep ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek durumda. Ancak kurallar gereği kadroda 12 yabancı yer alabiliyor. Bu durumda iki isim için tribün yolu gözüktü.

Siyah-beyazlı takımda bunun ilk adayları şu an için Paulista ve Ricardo olarak görülüyor. Solskjaer'in vereceği karar merakla bekleniyor.