Galatasaray’da Okan Buruk için dalya zamanı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, zorlu rakibini mağlup ederek zirve yolunda hata yapmak istemiyor.

Cimbom'un oynayacağı kritik maçın Okan Buruk için anlamı büyük. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında toplam 100. lig maçına çıkacak.

100. GALİBİYET İÇİN SAHADA!

Buruk, aynı zamanda Cimbom ile 3 sezonda Süper Lig'de 81, Avrupa'da 10, Türkiye Kupası'nda 7 ve Süper Kupa'da 1 olmak üzere 99 galibiyet gördü ve 100. galibiyetine bir adım uzaklıkta duruyor.

Antalya'da sarı-kırmızı futbolcuların da kendi aralarında toplantı yaptıkları ve 3 puan için Okan Buruk'a söz verdikleri öğrenildi.