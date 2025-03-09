Herkes onu istiyor

Galatasaray'ın tapusuyla almak için planlar yaptığı kiralık yıldızı Victor Osimhen, Avrupa'yı peşine takarken geleceği konusunda iddialar bitmek bilmiyor. Tuttosport'un haberine göre; Osimhen, Juventus'un yaz transfer sezonunda ana hedeflerinden biri. Ancak bonservisine sahip olan Napoli'nin, futbolcuyu rakibine göndermeye sıcak bakmaması ve Manchester United'ın da takasta Hojlund'u önerme ihtimalinin Torino ekibinin elini zayıflattığı kaydedildi.Juventus'un listesinde Jonathan David, Benjamin Sesko ve Samuel Omorodion Aghehow da bulunuyor.İspanya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Katalan gazetesi El Nacional'e göre; Galatasaray, Santos'ta forma giyen ve Avrupa'ya dönme arzusunda olan Neymar'ıOsimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından Aslan'ın, bu boşluğu Neymar ile dolduracağı belirtildi. Yıldız oyuncunun, 33 yaşına gelmesi nedeniyle tüm seçenekleri değerlendireceği kaydedildi. Brezilyalı starın, 2026 Dünya Kupası'na formda katılma adına Galatasaray'ı düşünebileceği aktarıldı.