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Giriş Tarihi: 9.3.2025

İşte kurtuluş formülü

Beşiktaş, Bankalar Birliği’ne olan borcunu kapatmak için sermaye artırımına gidiyor. Elde edilecek 9.5 milyar TL’lik fonun %90 ila %98’lik kısmı konsorsiyum kredi ödemelerinde kullanılacak. Böylece siyah-beyazlı kulüp yıllık 1.5 milyar TL’yi aşan faiz yükünden kurtulacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
İşte kurtuluş formülü
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda mayıs ayına kadar Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını açıklamıştı. Siyah-beyazlılar, bedelli sermaye artırımı kararını ve SPK başvurusunu KAP'a bildirerek bunun ilk adımını attı. Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından net 9.5 milyar TL fon elde edilmesi planlanıyor. Fonun %90 ila %98'lik kısmı Bankalar Konsorsiyumu'na kredi ödemeleri için kullanılacak.

RAHAT BİR NEFES ALACAKLAR
Yüzde 2 ila yüzde 10'luk kısmı ise cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ve diğer ödemeler için ayrılacak. Beşiktaş'ın yıllık 1.5 milyar TL'yi aşan faiz yükü bulunuyor. Faiz ve benzeri birçok konuda sıkıntıda olan siyahbeyazlı kulüp, sermaye artırımıyla rahat bir nefes almayı hedefliyor.

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İşte kurtuluş formülü
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