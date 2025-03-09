İşte kurtuluş formülü

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda mayıs ayına kadar Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını açıklamıştı. Siyah-beyazlılar, bedelli sermaye artırımı kararını ve SPK başvurusunu KAP'a bildirerek bunun ilk adımını attı. Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından net 9.5 milyar TL fon elde edilmesi planlanıyor. Fonun %90 ila %98'lik kısmı Bankalar Konsorsiyumu'na kredi ödemeleri için kullanılacak.Yüzde 2 ila yüzde 10'luk kısmı ise cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ve diğer ödemeler için ayrılacak. Beşiktaş'ın yıllık 1.5 milyar TL'yi aşan faiz yükü bulunuyor. Faiz ve benzeri birçok konuda sıkıntıda olan siyahbeyazlı kulüp, sermaye artırımıyla rahat bir nefes almayı hedefliyor.