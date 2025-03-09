Kayserispor 3 golle Başakşehir’i devirdi

Ligde ateş hattından kurtulmaya çalışan Bellona Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerinikaydederken Mehdi Bourabia yaptığı iki asistle sahanın yıldızlaşan isimlerinden biri oldu.Bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükselten Kayserispor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. 36 puanda kalan Başakşehir de Trabzonspor'u ağırlayacak.