Kayserispor 3 golle Başakşehir’i devirdi

Ligde ateş hattından kurtulmaya çalışan Bellona Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 44. dakikada Carlos Mane, 67'de Stephane Bahoken ve 72. dakikada Miguel Cardoso
kaydederken Mehdi Bourabia yaptığı iki asistle sahanın yıldızlaşan isimlerinden biri oldu. Başakşehir'in tek sayısı ise 89. dakikada Philippe Keny'den geldi.
Bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükselten Kayserispor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. 36 puanda kalan Başakşehir de Trabzonspor'u ağırlayacak.