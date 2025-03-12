Arjantin-İtalya arası mekik dokuyor!

Şampiyonluk yarışındaki G.Saray'ı sakatlığı nedeniyle yalnız bırakan Mauro İcardi, F.Bahçe maçı için İstanbul'a gelip sevgilisi China Suarez ile tarihi mekanları gezerken maçı da takip etti. Sonrasında İstanbul'dan ayrılan İcardi önce Arjantin'de bir arkadaşının düğününe katıldı, dün de Milano'ya gitti. China Suarez ile birlikte Arjantin-İtalya arasında mekik dokuyan oyuncunun gelecek sezon için planı da merakla bekleniyor.



İCARDİ GİTTİ, NARA BORCA BATTI

ARJANTIN basınında Mauro İcardi ve Wanda Nara arasındaki ayrılık sık sık gündeme gelirken bu kez konu Nara'nın mali durumu. Kızları ile İcardi'nin konuşmasına engel olmak için çocuklarına baskı yaptığı iddia edilen Nara'nın 240 milyon pesoluk (8.2 milyon TL) mahkeme ve en az bu kadar da diğer borçları olduğu iddia edildi.