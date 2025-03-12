Mourinho yine PFDK’lık oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bir kez daha PFDK'lık oldu. G.Saray derbisinin ardından aldığı 4 maçlık ceza 2 karşılaşmaya düşürülen ve Samsunspor müsabakasında cezası bittiği için kulübede olması beklenen Portekizli hoca, takımın başında yer alamayabilir… G.Saray ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Sky Sports'a verdiği röportajda, "4 maç ceza aldım, akşam bir baktım bana ceza veren PFDK Başkanı, Galatasaray forması ile şampiyonluk kutlamasında" diyen Mourinho, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ü kızdırdı.

'FUTBOLUN İTİBARINI ZEDELEYEN AÇIKLAMA'

Demirtürk'ün, özel çalışma yaptığı ve Hukuk Müşavirliği ile görüştüğü öğrenildi. Dün de Mourinho, 6 Mart 2025'teki medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Alanya-G. Saray maçında koridorda tartışan sarı-kırmızılıların file bekçisi Günay Güvenç ile Alanya Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, "hakaret" nedeniyle 41. maddeden PFDK'ya verildi.