‘Penaltı yok Alper’

Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Trabzonspor'un evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelede bordo-mavililerin iki penaltısı iptal edilmişti.pozisyonları VAR'da inceleyerek kararını değiştirmişti. Putros'un, Akarsu'yu direkt olarak "Penaltı yok" diye çağırması dikkat çekerken ikili arasındaki diyaloglar şu şekilde… (Kilama'nın eline çarpan top)Hakem: Ekrandayım. VAR: Bir açım daha var. Hakem: Diğer açı lütfen, evet. VAR: Tüm kontak ve sonra kol… Hakem: Tamam görüyorum. Kararım penaltı iptali, teşekkür ederim." (Banza'nın yerde kaldığı pozisyon)İki açı göstereceğim. Hakem: Tamam, ekrandayım. Görüyorum, kararım penaltı iptali, teşekkür ederim."