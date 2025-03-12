‘Penaltı yok Alper’

SÜPER
Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Trabzonspor'un evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelede bordo-mavililerin iki penaltısı iptal edilmişti. Orta hakem Alper Akarsu, VAR'daki Danimarkalı Sandi Putros'un uyarılarıyla
pozisyonları VAR'da inceleyerek kararını değiştirmişti. Putros'un, Akarsu'yu direkt olarak "Penaltı yok" diye çağırması dikkat çekerken ikili arasındaki diyaloglar şu şekilde… (Kilama'nın eline çarpan top) VAR: Alper, penaltı yok. Sahada inceleme öneriyorum. Dize teması göstereceğim ve sonra sapma var kolda.
Hakem: Ekrandayım. VAR: Bir açım daha var. Hakem: Diğer açı lütfen, evet. VAR: Tüm kontak ve sonra kol… Hakem: Tamam görüyorum. Kararım penaltı iptali, teşekkür ederim." (Banza'nın yerde kaldığı pozisyon) VAR: Alper, sahada inceleme öneriyorum. Penaltı yok.
İki açı göstereceğim. Hakem: Tamam, ekrandayım. Görüyorum, kararım penaltı iptali, teşekkür ederim."