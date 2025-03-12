Türk futbolunda günün tartışması

SORU:

Yabancı hakem getirilmesi konusunda her gün farklı şeyler söyleniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor isyanda, Fenerbahçe bastırıyor. Bundan sonraki derbilerde yabancı hakem olmalı mı?



MURAT ÖZBOSTAN

Bu iş çok uzadı. Net bir karar alınmalıdır!

Yabancı hakem meselesi kabak tadı verdi.. Her kafadan bir ses çıkıyor.. Ya deyin ki, "Bundan sonra, sezon sonuna kadar derbilerde yabancı olacak… Ya da deyin ki; bu iş bitti.. Nokta.." Sürekli kamuoyu tepkisine göre papatya falı açılmaz.. TFF yönetiminde, "Adalet için bundan sonraki derbilerde yabancı olmalı" diyen de var aksini düşünen de.. Tabii son kararı başkan verir.. Sayın Hacıosmanoğlu ise kararsız.. Eğer Galatasaray- Fenerbahçe maçında gelip bir yabancı hakem düdük çaldıysa, bundan sonraki derbilerde de bu olmalıdır. Net olan budur.. Çünkü diğer kulüplere bu yol açılmıştır.. Geri adım atamazsınız.. Şimdi papatya falı açmanın gereği yok.. Gereksiz bir tartışma bu.. Zaman kaybı ve gerilimdir.. Biraz önce yazdığım gibi ya da TFF'nin resmi sitesinden ilan edeceksiniz: "Konu kapanmıştır.. Artık yabancı hakem gelip maç yönetmeyecek…" Özetle Beşiktaş'ın resmi talebi karşılık görmelidir..



LEVENT TÜZEMEN

Yabancı hakem gelmezse TFF'nin kararı şaibelidir

Derbilerde yabancı hakem kesinlikle olmalı. TFF, G.Saray- F.Bahçe maçına yabancı hakem getirerek kapıları açmıştır. Beşiktaş, G.Saray, Trabzonspor ve F.Bahçe'nin birbirleriyle maçlarını yabancı hakem yönetmek zorundadır. TFF başkanı, bu uygulamayı tek maçlık değerlendirirse F.Bahçe'ye teslim olduğunun belgesidir. Vincic, F.Bahçe'nin belirlediği ve istediği bir hakemdi. Eğer TFF, yabancı hakem getirmeme konusunda ısrarcı davranırsa bu karar şaibe altında kalır. Yerli hakemler maalesef Vincic'in getirilmesine tepki koymayarak kendi mesleklerine ihanet etmiştir. 7 tane FIFA hakemi, "Biz bu derbileri yönetiriz. Yabancı hakeme gerek yok" demeyerek kazandıkları paranın esiri olmuşlardır. İlkeler, dik duruşlar maalesef yere düşmüştür. Vincic'i getiren TFF, kulüplerin isteğine rağmen yabancı hakem kararını rafa kaldırırsa G.Saray'a yapılmış bir operasyon algısı ayyuka çıkar. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun "Kulüpler istedi diye karar alacak değiliz. Birlikte oturup karar alacağız" söylemi çelişkili. Çünkü Vincic'i getirirken kulüplerle karar vermedi. Adalet adına derbileri yabancı hakem yönetmeli.



FATİH DOĞAN

G.Saray ve F.Bahçe niye ödüllendiriliyor!

G.Saray-F.Bahçe maçından önce de söyledim, sezon ortalarında talimat değişikliklerini, radikal kararları doğru bulmuyorum. Ancak Türk futbolunun bekası için zaruriyse oluşturulan gerçek ya da sahte kaos ortamını bitirecekse yabancı hakem gelebilir demiştim. Federasyondan kesin bir karar açıklanmadı. G.Saray-F.Bahçe derbisine yabancı hakem atayıp, Beşiktaş ve Trabzon ya da düşme hattında hakemlere güven sorunu yaşayan ekiplerin taleplerine kayıtsız kalınmamalı. Hacıosmanoğlu'nun nihai karara varmadıklarını söylemesi camialarda umut yarattı. Bu karar uygulanmazsa düpedüz kaos çıkaranları ödüllendirmek, duruşlarıyla doğrusunu yapmaya çalışan takımları cezalandırmak olur. İşin acı ve tehlikeli tarafı şudur: Beşiktaş'a "Siz kaos çıkarmadığınız için yabancı hakeme gerek yok" demek büyüklük algısına dolaylı olarak saldırmak demektir. G.Antep karşısında bu haksızlığa odaklanan tribünlerin görüntüsü, TFF'nin yerli hakemle devam etme kararı olursa ne kadar sakıncalı olduğunu gösteriyor. Ayrıca bir tarafta Vincic'in duruşu, öbür tarafta da Yasin Kol ve Zorbay Küçük'ün kötü görüntüsü kritik maçlarda yabancı hakemle devam edilmesi gerektiğinin en büyük kanıtıdır.



GÜRCAN BİLGİÇ

Türk hakemlerine de zaman kazandıracak!

Derbileri kaliteli yabancı hakemlerin yönetmesi bugünün kaçınılmaz seçeneği. Yeni bir federasyon geldi, yeni MHK oluştu ve güven erozyonuna uğramış birçok hakeme maç verilmiyor. MHK genç hakemlere maç vermeye başladı, önce iyi gitti sonrasında tecrübesizlikten kaynaklanan hatalar gelmeye başladı. Bir geçiş dönemindeyiz. Hakem hatalarının standarttan uzaklaşması ve takımlara göre değişmesi nedeniyle bu yangın çıktı. İlk yarıdaki Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler'in önüne "Bunu nasıl yaptın" diye tam 8 pozisyon konuldu. Bunlar yanlış taç ya da faul kararı değil. Sonucu etkileyecek değerlendirmeler. Bugün MHK'nin eski hakemler tarafından önemli maçlara genç ve tecrübesiz isimler atadığı için eleştirildiğini görüyoruz. Tecrübelilerin geçen maçlarda nasıl karar verdikleri, sonuçları nasıl değiştirdikleri ortadayken tekrar görev verilmesi mümkün değil. Genç hakemlerin tecrübe kazanıp olgunlaşma sürecinde olduklarını düşünürsek önemli maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi Türk hakemlerine de zaman kazandıracak. Onlar gelişirken yıpranmayacaklar. Ülkenin futbol üstünden ne kadar gerildiğini gördüğümüz zaman da yabancı hakem hata bile yapsa karara kulp takılmıyor. Ülke huzuru için de buna ihtiyacımız var.