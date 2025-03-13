Anadolu ateşi!

Anadolu ekiplerinde görev yapan yabancı teknik direktörler, performanslarıyla dikkat çekiyor. Hocalar, kısıtlı kadroları ve minimum maliyetleriyle büyüklere kafa tutarken kimi Avrupa'yı, kimi de düşme hattındaki takımını yukarı çıkarmayı hedefliyor. İşte detaylar:

Thomas Reis (Samsunspor): Kapalı olan transfer tahtasına rağmen sezon başında koltuğa oturan Reis, mevcut kadrosuyla Beşiktaş'ın 6 puan önünde ligde 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, sezon sonu İlk 4'te yer alırsa Alman teknik adam, 27 yıl sonra ekibini Avrupa'ya götürecek.

Sergej Jakirovic (Kayserispor: 42 gün önce sarı-kırmızılı ekibin başına geçen Hırvat çalıştırıcı, 6 karşılaşmada 3 galibiyet-2 beraberlikle 11 puan topladı. Sadece 1 kez (Beşiktaş) yenildi. Sarı-kırmızılılar, evinde 4'te 3 ile göz kamaştırıyor.

Jose Morais (Bodrum FK): Mourinho'nun eski yardımcısı etiketiyle geldiği Ege temsilcisine sınıf atlattı. Morais, 2025'te yüzü gülmeyen Bodrum'a 5 haftada yenilmeden 3 galibiyet-2 beraberlik aldırdı, tamamında kalesini gole kapattı. Gelmeden önce dibe vuran takımı, tehlikeli bölgenin en üstüne taşıdı.

Stanimir Stoilov (Göztepe): Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda Bulgar hoca Stoilov önderliğinde sahasında hanesine en fazla puan yazdıran (29) üçüncü takım oldu. İzmir ekibi, attıkları gollerle adlarından söz ettiren Romulo ve Juan'ı vitrine çıkardı.



JAKİROVİC

(Kayseri): 48 yaşında. Dinamo Zagreb'le Hırvatistan, Zrinjski Mostar ile Bosna Hersek ligi şampiyonluğu kazandı. Ayrıca Dinamo Zagreb ile Hırvatistan Kupası'nı kaldırdı.



MORAİS

(Bodrum FK): 59 yaşında. Hyundai Mortors ile 2 Güney Kore Ligi ve 1 kupa şampiyonluğu Al-Hilal ile 1'er Suudi Arabistan Ligi ve Süper Kupa Şampiyonluğu, Sepahan ile de 1 İran Kupası şampiyonluğu yaşadı.



REİS

(Samsun): 51 yaşında. Bochum'la Bundesliga 2 şampiyonluğu var. Ayrıca Bundesliga'da Schalke'yi çalıştırdı.



STOİLOV

(Göztepe): Stoilov 58 yaşında. Levski Sofya ile 2 Bulgaristan Ligi, 4 kupa, 2 Süper Kupa; Astana ile 4 Kazakistan Ligi ve 1 kupa şampiyonluğu var.