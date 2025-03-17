Galatasaray’a böyle motive değiller!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının devam ettiğini vurguladı. Samsun maçını kaybetmelerinin imkânsız olduğunu belirten ve rakibin kaleye şut atamadığının altını çizen Portekizli hoca,dedi. Galatasaray ile oluşan 9 puanlık farkı da değerlendiren tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem, bunu söyleyemem çünkü liderin puan kaybetmesi çok zor olacaktır. Özellikle sebebi şu; bazı takımlar, bize karşı oynadıkları maçlara kıyasla onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar.Çok zor olacak ama matematiksel olarak hâlâ mümkün. Bir maçımız eksik. Bunu kazanırsak puan farkını düşürebiliriz.Maximin'i de eleştiren Mourinho, "Son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönem olmadı.Maximin oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın.İstikrarlı şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler, dün Kadıköy'deydi. Milli Takım kafilesine katılmak için İstanbul'a gelen Arda, Fenerbahçe'nin Samsunspor'la oynadığı karşılaşmayı babası Ümit Güler ile birlikte tribünden izledi. İran ekibi Persepolis forması giyen Serdar Dursun'un yanı sıra Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadeleyi Ülker Stadyumu'nun tribünlerinden takip etti.18 Mart Çanakkale Zaferi haftası kapsamında, müsabaka öncesi aziz şehitler mesajlarla anıldı. Stat hoparlöründen, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılı kutlu olsun" anonsu yapıldı. Seremoni öncesi de Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı; Maraton Alt Tribünü'nde ise üzerinde 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazısı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının resmedildiği pankart açıldı.Kulüpler Kros Süper Ligi'nin final müsabakaları Kocaeli Darıca'nın ev sahipliğinde yapıldı. Fenerbahçe, ilk kez 7 kategorinin tamamında şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertli sporcular ferdi sıralamada ise 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.