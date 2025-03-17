Göztepe’nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe ile Eyüpspor'un mücadelesinde karşılıklı gollerle puanlar paylaşıldı: 1-1. İlk yarısı golsüz geçilen müsabakada ikinci devre goller, kartlar ve pozisyonlarla nefesleri kesti.Topun başına gelen Romulo, 71'de dengeyi getirdi. Eyüpspor'un tek golünü atan Tayfur, yoğun itiraz sonucu iki sarı kartla oyun dışı kaldı. Kalan sürede Juan ve Romulo ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen İzmir temsilcisinin galibiyet özlemi 7 maça çıktı. Eyüp 44, Göztepe ise 37 puana yükseldi.