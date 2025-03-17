Hatayspor’dan umuda yolculuk

Düşme hattı mücadelesinde heyecan tavan yaptı. 18. sıradaki Hatayspor, 16. basamakta bulunan Sivasspor'u geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.
Koita'nın 23'te öne geçirdiği Yiğido'ya cevap, 30'da Boutobba ile geldi: 1-1. Golün ivmesiyle Hatay, 55'te Recep Burak'ın kafasıyla skor avantajını yakaladı. Ancak sevinç uzun sürmedi, Sivas'ta Manaj, dengeyi getirdi. Hatay, 65'te Kilama'nın vuruşuyla 3. kez üstünlüğü buldu: 3-2.
Bordobeyazlılarda Calvo, 78'de kırmızıyla atıldı. Beraberlik için saldıran Sivasspor, 6 kurtarışla kalesinde devleşen Bekaj'ı geçemedi. Puanını 19 yapan Hatay, yeni hocası Murat Şahin yönetiminde 8 maçta 10 puan topladı ve ligde kalma umudunu sürdürdü.