Hatayspor’dan umuda yolculuk

Düşme hattı mücadelesinde heyecan tavan yaptı. 18. sıradaki Hatayspor, 16. basamakta bulunanKoita'nın 23'te öne geçirdiği Yiğido'ya cevap, 30'da Boutobba ile geldi: 1-1. Golün ivmesiyle Hatay, 55'te Recep Burak'ın kafasıyla skor avantajını yakaladı. Ancak sevinç uzun sürmedi, Sivas'ta Manaj, dengeyi getirdi.Bordobeyazlılarda Calvo, 78'de kırmızıyla atıldı. Beraberlik için saldıran Sivasspor, 6 kurtarışla kalesinde devleşen Bekaj'ı geçemedi.