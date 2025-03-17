Mayıs havası!

Galatasaray, peş peşe gelen Alanyaspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle şampiyonluk havasına girdi. Okan Buruk, "Havalar ısındı. Mart ayındayız." dedi. İşte sarı-kırmızılı takımın yükselişe geçmesinin nedenleri:Geçenhafta organize edilen 3 günlük Antalya- Belek kampı, teknik heyet ve oyuncuları yeniden birbirine kenetledi.Yönetim bu süreçte birikmiş primleri ödedi ve Kemerburgaz'da yüzler gülmeye başladı.Yunus ve Morata'nın takıma dönüşüyle Okan Buruk'un eli rahatladı.Barış Alper, forma girdi ve hücum hattında Osimhen'e eşlik etti.Kalede Muslera ve savunmada Sanchez toparlanınca Galatasaray zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.Milli maçlar için liglere ara verilirken sarı-kırmızılı oyuncular da dünyanın farklı yerlerinde milli takımlarının kamplarına katılacak. Toplamda 13 G.Saraylı oyuncu milli takımlarından davet aldı: Sanchez ve Cuesta (Kolombiya), Lemina (Gabon), Osimhen (Nijerya), Frankowski (Polonya), Morata (İspanya), Sallai (Macaristan), Kaan, Eren, Abdülkerim, Barış, Yunus ve Ahmed (Türkiye).