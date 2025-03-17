Mayıs havası!

Galatasaray, peş peşe gelen Alanyaspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle şampiyonluk havasına girdi. Okan Buruk, "Havalar ısındı. Mart ayındayız. Mayıs'a yaklaşınca hem futbolcuların hem de taraftarların coşkusu artıyor
" dedi. İşte sarı-kırmızılı takımın yükselişe geçmesinin nedenleri:
1-
Geçen
hafta organize edilen 3 günlük Antalya- Belek kampı, teknik heyet ve oyuncuları yeniden birbirine kenetledi.
2-
Yönetim bu süreçte birikmiş primleri ödedi ve Kemerburgaz'da yüzler gülmeye başladı.
3-
Yunus ve Morata'nın takıma dönüşüyle Okan Buruk'un eli rahatladı.
4-
Barış Alper, forma girdi ve hücum hattında Osimhen'e eşlik etti.
5-
Kalede Muslera ve savunmada Sanchez toparlanınca Galatasaray zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
ASLAN'IN MİLLİ GURURU
Milli maçlar için liglere ara verilirken sarı-kırmızılı oyuncular da dünyanın farklı yerlerinde milli takımlarının kamplarına katılacak. Toplamda 13 G.Saraylı oyuncu milli takımlarından davet aldı: Sanchez ve Cuesta (Kolombiya), Lemina (Gabon), Osimhen (Nijerya), Frankowski (Polonya), Morata (İspanya), Sallai (Macaristan), Kaan, Eren, Abdülkerim, Barış, Yunus ve Ahmed (Türkiye).