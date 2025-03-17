Tercih meselesi!

Beşiktaş, geçen hafta sahada 10 kişi kalan Gaziantep'e 2-1 boyun eğerken önceki gün de iki futbolcusu atılan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Solskjaer'in takımın başına geçişiyle yakalanan ivme sonrası gelen sert düşüş, camiada şaşkınlıkla karşılandı. Hem hoca hem de futbolcular sorgulanır hale geldi. Solskjaer'in Konya maçında başlangıçtaki üç tercihine ve oyun planına yönelik ciddi eleştiriler var.10 maçta tek golünü penaltıdan bulan İmmobile, 6 milyon Euro maaşı ile kulübe maddi anlamda da yük olurken Solskjaer döneminde 9 maçta as takımda yer alan Chamberlain, skor katkısı yapamadı. Deneyimli hocanın, stoper Tayyip Talha'yı elinde Onur Bulut olmasına rağmen Gaziantep ve Konya maçlarında sağ bek oynatması da tepki çekti.Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai'den kötü haber geldi. Beşiktaş, ayak bileği yaralanması sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Alman futbolcunun MR'ının çekildiğini açıkladı. 27 yaşındaki futbolcununduyurdu. Uduokhai'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ligin son 3 haftasına yetiştirilmeye çalışılacak tecrübeli savunma oyuncusu, sezon başında Augsburg'dan zorunlu satın alma maddesiyle kiralanmıştı.Beşiktaş'ın,Serie A'da Empoli forması giyen 24 yaşındaki sol bek Liberato Cacace ile ilgilendiği ileri sürüldü.Kariyerine Avustralya Ligi'nde başlayan Yeni Zelandalı futbolcu, 1 sezonluk Belçika macerasının ardından, son 4 yıldır İtalya'da oynuyor.