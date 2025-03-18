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Giriş Tarihi: 18.3.2025 12:09

TFF'den 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel bir açıklama yayımladı.

İHA
TFF’den ’Çanakkale Zaferi’ paylaşımı

Federasyondan yapılan açıklamada, "Çanakkale Zaferi, bağımsızlık karakteri olmuş bir milletin istiklal ve istikbalini tehdit eden dünyanın en güçlü donanması karşısındaki eşsiz destanıdır. Nice yokluklar içerisinde gözünü kırpmadan toprağa düşen şehitlerimizin dünya tarihinin seyrini değiştirdiği ve "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşettiği zaferdir.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde bu toprakları bize ebedi vatan kılan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; en hayasızca akına göğüslerini siper eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" denildi.

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TFF'den 'Çanakkale Zaferi' paylaşımı
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