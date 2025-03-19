Mourinho’ya notum 10 üzerinden dört!

ÖMER ÜRÜNDÜL: 5 SORU 5 CEVAP

Puan tablosuna ve kalan maçlara bakınca futbol kamuoyunda Galatasaray'ın şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılıyor. Sizce Fenerbahçe'nin şansı var mı?

Ligin bitmesine 10 hafta var. Bu az bir süre değil. Ama Galatasaray'ın 6 puan avantajının yanında bir de ikili averaj artısı var. Ben puan kaybedeceklerini de düşünüyorum ama esas soru; Fenerbahçe 10'da 10 yapabilir mi?

Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse bir numaralı sorumlu kimdir, neden? Fenerbahçe yönetimi çok kariyerli bir teknik direktörü takımın başına getirdi.

Zaten elde önemli bir kadro vardı. Buna ilaveten yine yönetim, Mourinho'nun istediği oyuncuları da transfer etti. Buradan ne sonuç çıkıyor; tek sorumlu Mourinho'dur. Portekizli hoca bir kere kadro tercihlerinde büyük yanlışlar yaptı. Bunda da ısrar etti. Yeri geldikçe vurguladım; 'Biri 39 yaşındaki çift santrforun arkasında yürüyen Tadic oynarsa işler her maç zora girer' diye. Takımın kanat forvetine ihtiyacı varken Maximin'i hazırlayamadı. Oğuz Aydın da 13. haftada aklına geldi. Samsun maçı tam bir harakiriydi. Dzeko, yürüyen Tadic ve fizik açıdan çok düşük Talisca bir arada. Mantıklı bir yaklaşım bulamıyorum.

Mourinho'nun teknik direktörlük performansına 10 üzerinden kaç verirsiniz?

Mourinho'nun daha önce Avrupa'daki dönemlerinde bendeki notu 8'di… Fenerbahçe'deki notu ise 4… Teknik yanlışları yukarıda belirttim. Zaten ligde de bugüne kadar ilk 5 içindeki kimseyi yenemedi. Büyük rakiplerden bir tek Trabzonspor'u mağlup etti, orada da galibiyet golü son saniyede geldi.



OSİMHEN DE OLSA FARK ETMEZ



Osimhen, Fenerbahçe'de olsa durum nasıl olurdu?

Bana göre hiçbir şey değişmezdi. Çünkü Fenerbahçe'de de biri 39 yaşında olmasına rağmen iki önemli santrfor var. Fakat Fenerbahçe'deki sıkıntı Galatasaray'daki gibi kanat forvetlerinin olmayışı. Buna rağmen iki golcü de hatırı sayılır gol attılar. Osimhen'e gelince; çok takdir ediyorum. Her şeyden önce iyi bir insan, iyi bir karakter. İyi de bir futbolcu. Galatasaray'a da büyük katkıları var. Ama unutmayalım ki Galatasaray, Osimhen katkısına rağmen Avrupa kulvarında çok başarısız oldu. Bunun üzerinde çok düşünülmesi gerek. Türkiye Ligi'nin çok kolay bir lig olduğunu da göz ardı etmeyelim.



YABANCI ARTIK ÖNEMLİ DEĞİL



Derbileri yabancı mı yerli hakem mi yönetsin tartışmaları bitmiyor. Beşiktaş-Galatasaray maçına az bir süre kaldı. Yabancı mı yerli mi olmalı?

Ben bir senedir çok karşı olmama rağmen ülkemizdeki büyük gerilimi en aza indirmek için 'yabancı hakeme dönmek lazım' diye ısrarla söylüyorum. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde böyle bir karar alındı. Bence geç alınmış bir karardı. Bundan sonra yabancı hakemin olup olmaması da çok önemli değil düşüncesindeyim.