UEFA’dan Rangers’a Fenerbahçe maçı sonrası ırkçılık soruşturması!

Ayrıca kulüp, Fenerbahçe ile evinde oynadığı maçta atılan cisimler nedeniyle UEFA tarafından da suçlanmıştır.

Bu sadece Rangers maçlarında değil, İskoçya'daki tüm stadyumlarda düzenli bir olay haline gelmektedir. Nitekim Pazar günü Parkhead'de oyuncularımız ve personelimiz torpillerle hedef alındı.

Ibrox'a odaklanacak olursak, Ocak ayında oynanan Old Firm maçında geniş yankı uyandıran bir olay yaşanmış, Motherwell ile oynanan son maçta ise taraftarlarımızdan biri deplasman tribününe atılan bir cisimle vurularak yaralanmıştır. Ve şimdi de kulüp, geçtiğimiz Perşembe gecesi bir kişinin eylemleri nedeniyle bir yaptırımla karşı karşıya.

Bu anlamsız ve suç teşkil eden davranışın ne sporda ne de toplumda yeri vardır. Tekrar ediyoruz, eğer bu tür davranışların kabul edilebilir olduğunu düşünüyorsanız, Rangers maçlarında istenmiyorsunuz demektir.

Kulüp ayrıca Fenerbahçe maçında merdiven boşluklarının kapatılması nedeniyle UEFA yaptırımıyla karşı karşıya kalacaktır. Taraftarların tüm maçlarda görevlilerin ve polisin tavsiyelerine uymaları ve bu sorunun tekrar yaşanmaması için kendi yerlerini almaları gerekmektedir.

Son olarak, aksi yöndeki açık uyarılara rağmen, Pazar günü Parkhead'de oynanan Old Firm zaferinin ardından iki kişi tarafından meşale kullanılmıştır.

Bu durum, meşale kullanımı nedeniyle zaten maça gelemeyecek olan 500 taraftarımıza ek olarak, 800 taraftarımızın daha Premier Sports Cup'ın son aşamalarında Hampden'da maça gelememesi riskini doğurmaktadır.