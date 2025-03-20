2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta maçları yarın başlayacak.

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında yarın ve 22 Mart Cumartesi günü 12 maç yapılacak.

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.

Elemelerde ilk haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

- G Grubu

22.45 Malta-Finlandiya

22.45 Polonya-Litvanya

- H Grubu

20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino

22.45 Romanya-Bosna Hersek

- K Grubu

22.45 Andorra-Letonya

22.45 İngiltere-Arnavutluk

22 Mart Cumartesi:

- I Grubu

20.00 Moldova-Norveç

22.45 İsrail-Estonya

- J Grubu

17.00 Lihtenştayn-Kuzey Makedonya

22.45 Galler-Kazakistan

- L Grubu

20.00 Karadağ-Cebelitarık

22.45 Çekya-Faroe Adaları

Millilerin maç programı

Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

Millilerin maç programı şu şekilde:

4 Eylül: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

Gruplar

Avrupa elemelerinde 54 ülke mücadele edecek.

Elemelerde 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı 12 grup şöyle:

A Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya-İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz-Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

G Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya-İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa-Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

Avrupa'dan 16 ülke katılacak

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla 16 ekip play-off maçları yapacak.

Maç takvimi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri maç takvimi şu şekilde:

1. maç haftası - 21-22 Mart

2. maç haftası - 24-25 Mart

3. maç haftası - 6-7 Haziran

4. maç haftası - 9-10 Haziran

5. maç haftası - 4-5-6 Eylül

6. maç haftası - 7-8-9 Eylül

7. maç haftası - 9-10-11 Ekim

8. maç haftası - 12-13-14 Ekim

9. maç haftası - 13-14-15 Kasım

10. maç haftası - 16-17-18 Kasım

Play-off maçları - 26 ve 31 Mart 2026