TV8 CANLI İZLE | Türkiye Macaristan Milli maçı TV8 canlı izle, kesintisiz, şifresiz!

A Milli Futbol Takımımız, mücadelesinde Macaristan ile kozlarını paylaşıyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleyebilmek için araştırmaya başladı. TV8 ekranlarında yayınlanacak Türkiye maçı önünde, taraftar galibiyet arayacak. İşte,, Türkiye Macaristan maçı TV8 canlı izleme linki ve detayları...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Macaristan maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak ve maç saat 20:00'de başlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak milli maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI - 20 MART 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı
22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı