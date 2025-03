1 günde 3 sakat

Macaristan'la oynanan kritik mücadele öncesi ağrıları nükseden kaleci Mert Günok ile orta saha Yunus Akgün maç kadrosuna alınmamıştı. Karşılaşmada ise stoper Kaan Ayhan'ın erken sakatlığı moralleri bozdu. 25. dakikada dizinden sakatlanan Galatasaraylı stoper, oyuna devam etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. 27'de yerini Mert Müldür'e bıraktı. 3 oyuncunun pazar günü oynanacak rövanşta forma giyip giymeyeceği bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Beşiktaş forması da giyen Mert, bu sezon 4. sakatlığını yaşarken milli sağ kanat Yunus, G.Saray'da problemi dolayısıyla yakın zamanda 4 maç kaçırmıştı. Kaan Ayhan ise bu sezon sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da 5 karşılaşmaya çıkamadı. Bu arada sarı kart cezalısı olan Arda Güler ile Merih Demiral da dün milli takıma tribünden destek oldu.

ARDA'DAN İRFAN CAN'A BÜYÜK ÖVGÜ

Maçı cezası nedeniyle tribünden izleyen Arda Güler, soyunma odasında sevince ortak oldu. Genç yıldız, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı İrfan Can'la yaptığı paylaşıma "Kadife" notunu düşüp, gol vuruşundaki inceliği övdü.

DÜNYAYA FİLİSTİN MESAJI

RAMS Park tribünlerinde birbirinden anlamlı pankartlarla Filistin'e destek vardı. "Free Palestina (Özgür Filistin)" pankartının yanı sıra "Let Gaza Babies Live (Gazzeli bebekler yaşasın)", "Palestinian Genocide (Filistin soykırımı)", "Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti)" ve "If Jerusalem is not free the world is captive (Kudüs özgür değilse, dünya esirdir)" mesajları dikkat çekti.