2.5 ayda Avrupa’yı geçtik!

28 haftası geride kala Süper Lig'de şimdiden 11 takım, 20 teknik direktör ile yollarını ayırdı. Son 11 gün içinde Trabzonspor Şenol Güneş'e ve Alanyaspor da Sami Uğurlu'ya veda etti. Hoca değirmeninde sadece 2025 yılında 8 ismin bileti kesildi. Alex (Antalyaspor) ile başlayan kıyımda Sinan Kaloğlu (Kayserispor), Mustafa Dalcı (Adana Demirspor), Hakan Keleş (Kasımpaşa), Volkan Demirel (Bodrum FK), Ömer Erdoğan (Sivasspor), Şenol Güneş (Trabzonspor) ve Sami Uğurlu'ya (Alanyaspor) 'Güle güle' denildi. Sadece 2.5 ayda gönderilen isimler, Avrupa'nın major liglerinde İngiltere Premier Lig (6), Fransa Ligue 1 (6), İspanya La Liga (5) ve Almanya Bundesliga'da (4) bir sezonda giden hocaları geride bıraktı. Sadece İtalya Serie A'da 8 ayda 8 değişikliğe imza atıldı. Ligde 8 kulüp değişime gitmedi. Sezon başından beri Okan Buruk (G.Saray), Mourinho (F.Bahçe), Arda Turan (Eyüp), İlhan Palut (Ç.Rize), Çağdaş Atan (B.Şehir), Stoilov (Göztepe), Selçuk İnan (Gaziantep) ve Reis (Samsun) yoluna devam ediyor.

LİGDE BU SEZON GİDEN TEKNİK ADAMLAR