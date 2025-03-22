Manchester United’ın eski yıldızı, Ronaldo’nun servetini yediye katladı!

SERVETİ, CRISTIANO RONALDO'NUN SERVETİNİ YEDİYE KATLADI

Saha'nın 2013'te futbolu bırakmasının ardından kurduğu AxisStars, sporcular, sanatçılar ve iş ortaklarını dijital bir platformda bir araya getiriyor. Şirketin güncel piyasa değeri 4,3 milyar sterlin olarak hesaplanıyor.

Louis Saha'nın 4,3 milyar sterlinlik şirketi, Cristiano Ronaldo'nun 600 milyon sterlinlik servetini gölgede bırakıyor. Saha, AxisStars'ı kurarken eski pazarlamacı Kate Hamer ve teknoloji uzmanı Patrice Arnera ile birlikte çalıştı. Bugün 550'den fazla eski sporcu platformla bağlantı kurmuş durumda.

"FUTBOLDAN DAHA TATMİN EDİCİ BİR KARİYERİM VAR"

Saha, iş dünyasındaki başarılarının futbol kariyerinden daha anlamlı olduğunu ifade ediyor. The Guardian'a verdiği röportajda şu sözlerle duygularını paylaştı: "Eğer 100 bin kişiye yardım edebilirsem, bu yaptığım en iyi şey olur."