Manchester United’ın eski yıldızı, Ronaldo’nun servetini yediye katladı!

Futbolculuk kariyerin 2013 yılında Lazio'da sonlandıran Fransız futbolcu Louis Saha son dönemlerde elde ettiği servetle gündeme geliyor. Futboldaki başarısını saha dışında da devam ettiren Saha, kurduğu teknoloji şirketiyle gelirini katlamayı başardı.
Fransız yıldız, 2004-2008 yılları arasında Manchester United forması giyen ve Sir Alex Ferguson döneminde iki Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Saha ve emekli olduktan sonra AxisStars adında bir teknoloji girişimi kurdu.
SERVETİ, CRISTIANO RONALDO'NUN SERVETİNİ YEDİYE KATLADI
Saha'nın 2013'te futbolu bırakmasının ardından kurduğu AxisStars, sporcular, sanatçılar ve iş ortaklarını dijital bir platformda bir araya getiriyor. Şirketin güncel piyasa değeri 4,3 milyar sterlin olarak hesaplanıyor.
Louis Saha'nın 4,3 milyar sterlinlik şirketi, Cristiano Ronaldo'nun 600 milyon sterlinlik servetini gölgede bırakıyor. Saha, AxisStars'ı kurarken eski pazarlamacı Kate Hamer ve teknoloji uzmanı Patrice Arnera ile birlikte çalıştı. Bugün 550'den fazla eski sporcu platformla bağlantı kurmuş durumda.
"FUTBOLDAN DAHA TATMİN EDİCİ BİR KARİYERİM VAR"
Saha, iş dünyasındaki başarılarının futbol kariyerinden daha anlamlı olduğunu ifade ediyor. The Guardian'a verdiği röportajda şu sözlerle duygularını paylaştı: "Eğer 100 bin kişiye yardım edebilirsem, bu yaptığım en iyi şey olur."