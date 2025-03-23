Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kırık var, ameliyat yok
Giriş Tarihi: 23.3.2025

Kırık var, ameliyat yok

Bosna Hersek’in Romanya ile oynadığı mücadelede burnu kırılan Dzeko, salı günü İstanbul’a gelecek. Bıçak altına yatmayacak F.Bahçeli oyuncunun maçlara maske ile çıkacağı belirtildi

Kırık var, ameliyat yok
Bosna Hersek, Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'ya konuk oldu. Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, maça ilk 11'de başladı. Mücadele 1-0'lık Bosna Hersek zaferi ile biterken sarı-lacivertlileri üzen bir gelişme yaşandı. Aldığı darbe sonucu burnu kırılan ve kan içinde kalan tecrübeli golcü, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 39 yaşındaki futbolcu, maç sonu Bükreş'te hastaneye götürüldü. Bosna Hersek'in Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı karşılaşmada yer almayacak olan Dzeko'nun salı günü İstanbul'a geleceği belirtildi. Kulüp doktorları deneyimli isim için ameliyatın gerekli olmadığını ve maçlara maske ile çıkacağını dile getirdi. Oyuncunun son görüntüsünde gözünün altındaki morluklar dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırık var, ameliyat yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz