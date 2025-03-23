Kırık var, ameliyat yok

Bosna Hersek, Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'ya konuk oldu. Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, maça ilk 11'de başladı.. Aldığı darbe sonucu burnu kırılan ve kan içinde kalan tecrübeli golcü, oyundan çıkmak zorunda kaldı.Bosna Hersek'in Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı karşılaşmada yer almayacak olan Dzeko'nun salı günü İstanbul'a geleceği belirtildi.Oyuncunun son görüntüsünde gözünün altındaki morluklar dikkat çekti.