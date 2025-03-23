Osimhen kafaları karıştırdı!

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Ruanda'yı 2 golle yıkan ve Nijerya'ya galibiyeti getiren Victor Osimhen, milli takım kampında çok konuşulacak bir olaya imza attı. Kiralık formasını giydiği Galatasaray'da performansıyla harikalar yaratan 26 yaşındaki santrfor, kendisine gelensorusu eğlenceli anlara yol açtı.Bu sezon sarı-kırmızılı formasıyla 30 maçta ter döken deneyimli isim, fileleri 26 kez bulurken, 5 de asist gerçekleştirdi.İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen'in transferini yaz aylarında bitirmeye çalışacak. Torino ekibinin 26 yaşındaki oyuncu için Gatti'yi takasta önereceği belirtildi.Bir haftalık milli ara G.Saray'a yaramadı. Teknik direktör Okan Buruk'un korktuğu başına geldi. Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda kritik maçlara çıkacak Aslan'ın tam 6 oyuncusu sakatlandı. Macar futbolcu Sallai ile Yunus Akgün kasığındaki sorunla boğuşuyor. Dizinde sorun olan Kaan Ayhan, Milli Takım kadrosundan çıkarılırken Barış Alper'in da ağrıları bulunuyor. Kolombiyalı stoper Sanchez, Brezilya karşısında kafa travmasına maruz kalırken durumunun iyi olduğu kaydedildi. Alvaro Morata ise rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın idmanında yer almamıştı.