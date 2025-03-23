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Giriş Tarihi: 23.3.2025 07:11

Son dakika haberi: Fenerbahçe yaz transfer planını belirledi! Dünyaca ünlü yıldızlar listede...

Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile zirve yarışı veren Fenerbahçe, Dominik Livakovic ve Edin Dzeko’nun ayrılma ihtimallerine karşın iki önemli takviye yapma kararı aldı. İşte sarı-lacivertlilerin transfer planı ve ismi geçen yıldız isimler...

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe yaz transfer planını belirledi! Dünyaca ünlü yıldızlar listede...

Süper Lig'in 29.haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde mart ayı itibarıyla yapılan toplantılarda, ilk olarak iki kritik mevkiye takviye yapılmasını kararlaştırıldı.

Livakovic'in satılma, Dzeko'nun ayrılık ihtimallerini göz önüne alan sarı-lacivertliler, yeni sezonda kaleyi devralacak üst düzey bir kaleci ve hücum hattına büyük katkı sağlayacak usta bir golcü transferini kesinleştirdi.

Yönetim, sezon başı kampına bu takviyelerin yetiştirilmesi için yoğun çaba harcayacak.

Fenerbahçe'nin kaleci listesinde Ederson ve Svilar, santrfor planında ise Patrik Schick ve Vlahovic gibi isimler bulunuyor.

Yönetimin söz konusu futbolcular için ilk nabız yoklamalarını yaptığı ve durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Manchester City forması giyen Ederson'un sözleşmesi 2026 yılında, Roma forması giyen Svilar'ın ise 2027 yılında sona erecek.

Almanya'da Bayer Leverkusen forması giyen golcü oyuncu Schick'in kontratı 2027'de, Juventus'ta top koşturan Vlahovic'in ise 2026 yılında bitecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe yaz transfer planını belirledi! Dünyaca ünlü yıldızlar listede...
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