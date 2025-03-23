Son dakika haberi: Fenerbahçe yaz transfer planını belirledi! Dünyaca ünlü yıldızlar listede...

Süper Lig'in 29.haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde mart ayı itibarıyla yapılan toplantılarda, ilk olarak iki kritik mevkiye takviye yapılmasını kararlaştırıldı.
Yönetim, sezon başı kampına bu takviyelerin yetiştirilmesi için yoğun çaba harcayacak.
Fenerbahçe'nin kaleci listesinde Ederson ve Svilar, santrfor planında ise Patrik Schick ve Vlahovic gibi isimler bulunuyor.
Yönetimin söz konusu futbolcular için ilk nabız yoklamalarını yaptığı ve durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.