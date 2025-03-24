Bizim çocuklar A kalite

UEFA Uluslar Ligi'nde A kategorisine yükselen Türkiye, artık Avrupa'nın zirvesindeki takımlarla Uluslar Ligi karşılaşmaları oynayacak. Bu aşamada Millilerimiz bundan sonraki Uluslar Ligi sezonlarında Portekiz, Danimarka, Çekya, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Norveç, İtalya, Galler, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Sırbistan, İspanya ve Belçika gibi rakiplerle kozlarını paylaşacak.

19 YIL SONRA GELEN ZAFER

Milliler, Macaristan deplasmanında kazanarak 19 yıl sonra yeniden güldü. En son Macaristan'ı sahasında 7 Ekim 2006'da Tuncay Şanlı'nın golü ile deviren Türkiye, rakibini uzun bir aradan sonra evinde mağlup etti.

'BU TAKIM ÇOK FARKLI'

KAPTAN Hakan Çalhanoğlu, genç oyuncuları kanatlarının altına aldığını söyledi. Bu ekibin altın jenerasyon olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Herkes takım için savaşıyor, bayrak için oynuyor. Takım olmak için çalışıyorlar. Ben eskiden bunun sıkıntısını yaşamıştım, bu takımda durum farklı. Burada kulüp yok, bayrak var" dedi.



675 GÜNLÜK HASRETİ BİTTİ

REAL Madrid forması giyen Arda Güler, ilk maçta cezası nedeniyle sahada yoktu. 20 yaşındaki oyuncu dün ilk 11'de başlarken fileleri de havalandırdı. 19 Haziran 2023'te Galler ağlarını sarsan Arda, 675 gün sonra ilk kez milli takımda gol sevinci yaşadı.